新創建（0659）收購富通保險已於11月1日完成，富通正式成為新創建的間接全資附屬公司，亦是新世界發展（0017）的間接非全資附屬公司。富通保險首席產品總監楊娟在收購後首見傳媒表示，富通保險未來會主力在香港業務發展，而內地客戶投保人保單數據遠低於市場平均。雖然因為近月社會事件令內地同胞來港人數減少，但並不影響銷售，而且相信12月假期氣氛下，有助銷售成績。

她續指公司暫不會與銀行合作推出產品，因為剛完成被收購程序，暫主力集中在保險經紀及獨立理財顧問(IFA)方面，截至11月底保險經紀人數約為3300人，而未來一年有信心增加至3800人左右。由於醫療通脹問題，近期有市場調查指近2年不少保險公司的保費加幅達16%或以上，楊娟指公司在過去三年保費加幅溫和，主要與個別私家醫院合作推出套餐計劃，以減少超支情況。過去富通在集團系內新世界新盤銷售處有駐場保險從業員，她指出由於集團關係，未來有不同合作形式。而新創建及新發員工也是富通銷售對象。產品會以人壽及醫療為主，而暫時不會將產品放在線上售賣。

記者：龍彩霞

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