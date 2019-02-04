左起：畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌、執業技術及資本市場主管合夥人劉國賢、新經濟及生命科學主管合夥人朱雅儀

會計師行畢馬威公布香港新股市場回顧及明年展望，香港今年受阿里巴巴（9988）、百威（1876）所帶動，以3078億元集資額繼續排行全球第一，完成160宗新股上市，主板更達145宗，更創下歷來新高，預計明年將有160隻新股上市，集資額達3000億元。

畢馬威中國執業技術及資本市場主管合夥人劉國賢指出，隨着阿里巴巴今年底來港上市後，將有更多中概股有意來港上市，加上今年有百威及ESR（1821）完成上市，亦可吸引更多海外公司來港上市，對未來新股市場持樂觀看法。

他又指，撇除沙特阿美等一次性因素，對明年香港的表現感到樂觀，料集資額可在全球首三至五位之內。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指出，阿里巴巴早在2014年已想來港上市，但由於當時香港未容許未有盈利、或同股不同權公司上市，令很多中概股轉到美國上市。現時香港上市規則及市場已經接納相關公司，業務以內地為主的話，來港上市亦合乎預期。

他又指，今年集資額首三位的股份，即阿里巴巴、百威及ESR均稍為延遲其上市時間，但短時間已經重新上市，後兩者的公告曾解釋，延遲與市場因素及估值上問題，當市場消息明朗化加上估值調整，公司亦可如期上市。

至於IPO集資額「先低後高」的情況，他認為香港市場情況十分普遍，以今年為例，首季的集資額很低，不過第4季集資額已接近全年的一半。

記者：蕭嘉聰

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