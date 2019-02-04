市場似乎憧憬中美貿易談判會有好消息，港元轉強，升至7.8178，逼近9月17日7.8166的高位，連帶恒指亦愈升愈多，午後升幅曾擴大至223點，高見26659點，收市升208點或0.79%，報26645點，重上10天、20天、50天線，成交金額743億元，較上日增加20.48%；國指升107點或1.03%，報10502點。

15日若落實關稅延期，手機將受惠，手機設備股瑞聲（2018）升5.63%，收報64.75元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）亦升1.16%，收報139.5元。

其他貿易股方面，萬洲（0288）跌0.88%，收報7.88元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。申洲國際（2313）升0.96%，收報105.6元；創科實業（0669）無升跌，收報60元。

騰訊（0700）升0.95%，收報340元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點。

小米（1810）推出1999元的5G智慧手機，獲大行唱好，收市升8.4%，報9.99元，最多曾升8.5%，高見10元。

大摩亦唱好內房股明年表現勝恒指，當中看好融創中國（1918）、旭輝控股（0884）、華潤置地（1109），分別升2.7%報43.4元、1.9%報6.26元，及2.3%報36.75元。

交銀國際指，內險公司獲批制定和銷售三到五年期的儲蓄類保險產品，預期將迎來保費收入增長。平保（2318）升1.51%，收報90.85元；中人壽（2628）升2.23%，收報20.65元。

今早公布以折讓6.8%配股的美的置業（3990）股價今早先跌後回升，最多挫4.68%後反彈，高見22.5元，暫最多升9.7%，收報21.5元，升4.8%。

中國11月M2增長8.2%遜預期，社融勝預期。工行（1398）升0.9%，收報5.63元；建行（0939）升0.95%，收報6.37元；交行（3328）升1.16%，收報5.24元；中行（3988）升1.27%，收報3.18元。

未就資產注入與國家管網達成協議，中石油（0857）升0.28%，收報3.63元；中石化（0386）升0.23%，收報4.4元。早前下跌的燃氣股反彈，中燃（0384）升2.4%，報28.8元。

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