澳洲REA集團旗下的地產資訊多媒體平台squarefoot.com.hk公布下半年本港樓市調查結果顯示，樓市瀰漫負面氣氛影響，1000名受訪者中僅19%受訪者有意在未來12個月入市置業；九成受訪者仍認為樓價太高，當中56%受訪者認為港樓樓價將在未來6個月下跌，跌幅為12.8%，已逆轉了上半年同一調查，有66%人士認為樓價未來六個月將升11%的情況，以及較上半年僅8%人估樓價六個月內下跌大幅增加。

看淡樓市的受訪者中，有85%預期新界區樓價將下跌，比起71%及66%受訪者預期九龍區及港島樓價下跌高。今次調查又加入分區指數，有18%受訪者認為本港各區樓價全線下跌。新界區的元朗、屯門、沙由、荃灣有分別68%、57%、56%、54%受訪人士認為樓價將下跌，又以元朗最慘烈，有31%人認為其將成為跌幅最大區域。九龍及港島方面，則分別以油尖旺、灣仔分別有51%及57%受訪人士認為樓價會下跌。

問到受訪者預期樓市下跌，是否已計入政策因素等，尼爾森（香港）消費者研究總監黃文慧稱，由於調查在10月2至14日進行，當時政府尚未放寬按保限制，故尚未反映因素，相信消費者亦需時消化政策消息。至於受訪者預期元朗等地區樓價下跌，黃文慧表示，今次調查無問及原因。

問到對樓價看法，REA集團香港區總經理Kenneth Kent指出，樓市受到宏觀因素影響，包括減息、外圍經濟等，但他指出調查在10月進行，正值本地社會事件持續，加上外圍及港經濟不明朗，或因而令市場觀望氣氛濃厚。他又提到，squarefoot平台11月錄得租盤查詢較賣盤查詢高31%，反映買家減慢入市步伐外，亦有部分人棄買轉租。

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