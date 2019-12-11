富邦香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光表示，鑑於明年美國總統大選，以及中國信貸放鬆有利於全球經濟，估計明年美歐央行或將減息一至兩次，而人行或在農曆新年前後續降準，旨在引導借貸成本向下，但相信利率未會大規模下調。

至於中美貿易糾紛，他認為有關走勢將繼續觸動股市情緒，及打擊中國進出口。近日有傳中美兩國擬將原定於本月15日生效的新關稅延期。他認為，鑑於美國總統大選將近，中美兩國很大機會押後開徵關稅的「死線」。

他又估計，明年香港經濟或會陷入衰退，樓市方面住宅需求仍然甚大，惟近月零售、旅遊、飲食等行業備受衝擊，料商用或租務市場表現會持續向下，同時削弱本港長遠競爭力，不過仍然有足夠的港匯儲備。

港股走勢方面，他指出，假設本地社會因素逐漸淡化，將有利下半年經濟復蘇，若中美貿易戰沒有更多壞消息，央行亦沒有加息空間，估計明年首季及第四季有機會升至28000點及最高30000點，預期有大約7000點波幅。

對於明年的投資部署，他表示看好收息穩定的公用股，亦可留意與5G相關及科技板塊，至於本地地產股鑑於租務市道不理想，不建議太早買入。

記者：溫藹紅

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