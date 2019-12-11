國泰（0293）宣布，將於明年4月1日起推出航空貨運站出口貨物處理費優惠，旗下國泰航空、國泰港龍、華民航空及香港快運的貨運客戶，由香港出口付運一般貨物或特殊貨物，可節省每公斤0.3元的出口貨物處理費，按現時收費水平計算，減幅達18%至逾20%，是次收費優惠部分將由機管局承擔。

機管局表示，支持航空公司推出「貨運站處理費優惠計劃」，局方會根據與個別航空公司的協議，就航空公司向貨運代理提供的出口貨物貨運站處理費優惠，承擔當中的兩成優惠額；而付貨人亦會按其各自與貨運代理的商業協議而受惠於優惠計劃。

機管局商務執行總監陳正思表示，這項新計劃將有利業界維持成本效益，並刺激本港貨運量增長，長遠將有助提升機場的競爭力。國泰是首間航空公司接觸機管局，以支持其對貨運代理制定的貨運站處理費優惠。機管局亦歡迎其他航空公司自願參與計劃。

國際民航組織（ICAO）的安檢法規將於明年初開始逐步實施，航空貨物所需安檢將逐步提升，機管局相信，優惠計劃將有助紓緩對業界所造成的成本影響，機管局將密切留意市況，並會在1年內檢討計劃。

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