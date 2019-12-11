雖然圍繞周日美國會否對華商品加徵關稅有各種不同觀點的官方言論，不過美股期貨今早維持微跌，港股今早低開26點後，最多跌72點，其後止跌回升最多93點，半日升86點或0.33%，報26522點，成交金額359億元；國指升52點或0.5%，報10447點。

港鐵（0066）升2.28%，收報44.9元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.01%，收報7.87元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.69%，收報58元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；中移動（0941）跌0.67%，收報59.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

貿易股走勢各異，申洲國際（2313）升0.19%，收報104.8元；創科實業（0669）跌0.42%，收報59.75元；瑞聲（2018）升1.47%，收報62.2元；舜宇（2382）跌0.22%，收報137.6元。

交銀國際指，內險公司獲批制定和銷售三到五年期的儲蓄類保險產品，預期將迎來保費收入增長。平保（2318）升1.17%，收報90.55元；中人壽（2628）升1.98%，收報20.6元。

小米（1810）推出1999元的5G智慧手機，獲大行唱好，股價半日升7%，報9.86元，最多曾升7.9%，高見9.94元。

大摩亦唱好內房股明年表現勝恒指，當中看好融創中國（1918）、旭輝控股（0884）、華潤置地（1109），半日分別升1.7%報43元、1.4%報6.23元，及0.8%報36.2元。

今早公布以折讓6.8%配股的美的置業（3990）股價今早先跌後回升，最多挫4.68%後反彈，高見22.15元，暫最多升8.05%，半日收報21.8元，升6.34%。

中國11月M2增長8.2%遜預期，社融勝預期。內銀股方面，工行（1398）升0.36%，收報5.6元；建行（0939）升0.48%，收報6.34元；交行（3328）升0.58%，收報5.21元；中行（3988）升0.64%，收報3.16元。

未就資產注入與國家管網達成協議，中石油（0857）跌0.28%，收報3.61元；中石化（0386）跌0.23%，收報4.38元。早前下跌的燃氣股反彈，中燃（0384）升1.4%，報28.5元。

其他報道：

【A股午市】滬指5連升 深證成指再穿9900點

【官司終結】匯控支付近15億和解金解決助客戶避美稅訴訟

【大行看好】花旗料小米5G手機市佔率上升 小米升2%

【大行點睇】大摩料內房股明年表現勝恒指 美的置業曾彈升8%

【A股開市】滬指高開0.2% 人行續16日暫停逆回購

【開市焦點】港股ADR跌41點 留意內房、貿易股

【中美角力】傳中國預計美國推遲12月15日的加徵關稅計劃

【內房配股】美的置業折讓6.8%配售 集資7.5億元

【歐美戰報】觀望關稅、美聯儲議息 道指跌27點