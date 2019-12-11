李嘉誠竟成「大笨蛋」！李嘉誠基金會兩個月內派10億元，向中小企紓困，疑似惹來政府高官不滿，話說多份本地傳媒引述財經事務及庫務局局長劉怡翔說，私人企業派錢計劃涉及的款項「只有10億元」，想不到政府官僚不但被比下去，就連胸襟也輸掉，稱得上是世界級酸溜溜。

劉局長的答案，肯定了一件事 ，就是政府一句「多謝」也不會有（筆者敢打賭），因為對政府來說，面對各種方法，總有一千個理由說不，而筆者老早也提過，政府因為不相信香港人，派4000蚊要市民填成寸厚的表格，申請分期交稅都要查家宅，不把市民之急放首位，結果說了一千次不之後，剩下的只有最低效的方法，錯過了真正幫市民的時機。

今次眼見香港變了樣，李嘉誠不但現兜兜拿十億出來，最後還要叮嚀其團隊，怕A.I.太嚴密，把被系統篩走的申請者重新檢視，以人工智能沒有的人情味補上漏網之魚，結果超額額外派多900萬，這份心意實在難能可貴。

但當然並非所有富豪會仿效，反而只敢「捐地」，說穿了，也是因為他們聰明，明知心胸狹窄的政府不會喜歡，惟選擇捐地多好，明明不能解燃眉之急，但可迎合政府雷聲大雨點小的作風，輕而易舉得到林鄭的肯定；相反，誠哥就是個「笨蛋」，本著好心幫社會，做得漂亮卻惹來政府酸酸的揶揄。

要明白這種扭曲的為官心態，不妨看看內地神劇《長安十二時辰》，精辟勾勒了廟堂之上的政治，從政者無心以民為本，而是費煞思量發揮權力益己的各種荒謬決定，反映中國歷史上的變型官場文化根深蒂固。

這筆私人發放的「應急錢」在政府眼中，變成「只有10億」，一個管人民血汗錢的政府，面對社會人士挺身解困，沒有謙卑之心，只顧面子。今次確實是，心傷的誠哥，遇上心酸的林鄭。

話說作為天主教徒的林鄭，這半年來似乎心不在神，而習染上體制的陋習，官僚DNA欠缺的是謙卑與尊重的修養，一貫「你好叻咩」、「你影衰我、我搞死你」這小男人，小女人心理。

而香港就是被這股腐蝕性負能量毒害着，卻毫無悔意，林鄭仍在把香港搞到亂七八糟，每天的吿解，是悔罪求寬恕、謝恩，還是認為自己是受害者，求神重罰香港人？

或者，林鄭早已舉腳響應習大大推崇的宗教要與社會主義社會相適應，把習取代她心中的上帝，但習又會否在「天堂」留位給她？

大灣區國舅

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