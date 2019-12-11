摩根士丹利發表報告預計，內房股明年表現將強於恒生指數，政策和信貸這兩大推動力都將再度轉向積極。

報告指，中央政府釋放的積極訊號意味著2020年房地產政策基調將更溫和。

中證監於本月6日批准兩間內房企業的H股發行計劃，此外12月份的政治局會議並無提及房地產行業。另外，信貸緊縮正在通過多渠道緩解，例如境內發債和資產支持證券的通道已重啟、5年期貸款市場報價利率(LPR)上月下調5個基點、按揭利率是否會下調值得重點關注

該行預計，內房股2020年銷售額增長10%至20%，2019年盈利平均增長23%，2019至2021年盈利複合年增長21%。該行預計，今年內地房地產銷售額增5%，其中銷量小幅下滑1.3%，而銷售均價上升6.4%，並預計全國新開工將增長3%，房地產投資將增長6%。

大摩指，內房股估值有吸引力，看好融創中國（1918）、旭輝控股（0884）、華潤置地（1109）。

內房股今早普遍做好，融創中國升2.1%，現報43.1元；旭輝升1.95%，報6.26%；新城發展（1030）升1.65%，報9.23元；華潤置地升0.56%，報36.1元；世茂房地產（0813）升0.17%，報29.35元。中海外（0688）報28.45元，暫無升跌；碧桂園（2007）則跌0.18%，報11.34元。

另外，以折讓6.8%配股的美的置業（3990）股價今早先跌後回升，低見19.54元，最多挫4.68%後反彈，高見22.15元，暫最多升8.05%，現報21.6元，升5.37%。

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