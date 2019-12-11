白宮貿易顧問納瓦羅表示，沒有跡象表明12月的既定關稅措施不會實施，是否達成協議取決於中方，又指「如果口頭約定的貿易協議被落實成文，那麼我們就達成了協議」，美股期貨向下，道期跌44點。港股今早低開26點或0.11%，報26410點，成交金額22億元；國指今早低開2點或0.03%，報10393點。

萬洲（0288）升1.64%，報8.08元，是升幅最大的藍籌，太古（0019）跌0.99%，報69.7元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.65%，報339元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；友邦（1299）跌0.52%，報77元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

早前傳出中國預計美國推遲12月15日的加徵關稅計劃，以便有更多時間磋商臨時貿易協議，不過，開市前不久才有報道刊出納瓦羅的言論。貿易股個別發展，申洲國際（2313）跌0.86%，報103.7元；創科實業（0669）跌0.67%，報59.6元；瑞聲（2018）無升跌，報61.3元；舜宇（2382）升0.73%，報138.9元。

內房陸續配股，美的置業（3990）公布，以每股19.10元(較昨日收市20.5元折讓約6.83%)配售最多4000萬股新股，集資淨額7.55億元。開市報19.68元，跌4%。藍籌內房股方面，潤地（1109）升0.28%，報36元；碧桂園（2007）升0.18%，報11.38元；中海外（0688）跌0.18%，報28.4元。

中石油（0857）、中石化（0386）、昆侖能源（0135）齊齊指未就資產注入與國家管網達成協議。昆侖能源開市報6.81元，升0.89%。中石化跌0.91%，報4.35元；中石油跌0.28%，報3.61元。

中國11月M2增長8.2%遜預期，社融勝預期。內銀股方面，工行（1398）無升跌，報5.58元；交行（3328）跌0.77%，報5.14元；中行（3988）升0.64%，報3.16元；建行（0939）跌0.63%，報6.27元。

中電（0002）、港燈（2638）加電費。港燈開市報7.65元，升0.13%，中電跌0.13%，報79.1元。

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