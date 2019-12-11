中美貿易談判、美聯儲議息，美股市場觀望，道指低開8點後，最多升39點，最低跌105點。有報道指，中國預計美國將推遲原定於12月15日實施的加徵關稅計劃，而其後白宮經濟顧問庫德洛表示，尚未就12月15日是否對華加徵關稅做出最後決定；白宮代理幕僚長亦稱，12月15日是否加徵關稅取決於談判進行情況，目前磋商進展非常好；而中美雙方亦都表示仍有望達成第一階段貿易協議。

道瓊斯工業平均指數收跌27點，跌幅0.1%，報27881點。標普500指數收跌3點，跌幅0.11%，報3132點。納斯達克綜合指數收跌5點，或0.07%，報8616點。

波音跌0.94%，報347.9美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低22點，而聯合健康保險升0.71%，報279.52元，貢獻道指13點。

科技股方面，蘋果收市報268.48元，升0.58%，谷歌母公司Alphabet收市報1342.89元，跌0%，亞馬遜收市報1739.21元，跌0.58%，Facebook收市報200.87元，跌0.23%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.26%，報405點。德國DAX指數收跌0.27%，報13070點；法國CAC 40指數漲0.19%，報5848點；英國富時100指數收跌0.28%，報7213點。