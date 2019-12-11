恒指昨收報26,436點，跌58點，大市成交降至617億元。恒指低開後回穩，但今年炒得火熱的服飾、食品餐飲及物管股明顯受壓。市場觀望12月15日前中美能否達成首階段貿易協議，資金入市意欲低迷，大市承接力減弱，遇上年底前獲利盤增，觸發個股跌勢，但未見大規模沽貨，調整不失為低吸機會。

內地通脹持續升温，引起市場關注。內地11月CPI按年升4.5%，高過市場預期的4.2%，且為近8年最高。通脹壓力主要來自食品價格，特別豬肉價格，但並沒有傳導至非食品項目，後者按年小幅回升，整體仍處於下跌趨勢。非食品CPI低迷，PPI按月下跌，反映居民消費、工業的需求疲弱，縱使年結及農曆新年比去年提早來臨，未來一兩個月的通脹或保持高水平，較寬鬆的貨幣政策方向不會大改變。上月內地M2、新增人民幣貸款及社會融資規模均高於預期。內地A股先跌後回升高收。

物管股今年大熱 IPO受注目

港股個別低殘的電子產品部分、金屬礦石股繼續資金追捧，但高估值的增長股卻受壓，買弱勢沽強勢並非市場主調，進取寧願將焦點轉移至新股上。啓明醫療（2500）昨首日掛牌上市，收市較招股價高出三成。物業管理股今年大熱，正在招股的保利物業（6049）、時代鄰里（9928）備受到關注。

由央企保利發展分拆的保利物業，業務除了物業管理，亦為開發商提供增值服務，以及社區增值服務；其中，社區增值業務發展迅速，上半年收入按年增長八成，佔總收入比例提高至近兩成，相比2016年不足一成；期內物業管理業務收入按年增四成，佔總收入七成；非業主增值服務穩定佔約一成半。

新股保利發展估值不吸引

保利發展專注於中國的一、二線城市，截至6月底，合同管理總面積達4.55億平方米，在管總面積為2.60億平方米，在管面積規模比碧桂園服務（6098）、雅生活（3319）更大；物業管理服務覆蓋多類物業，包括住宅、商業及公共地方；截至6月底，住宅佔在管面積不足一半。

集團物業管理業務的毛利率持續改善，由2016年約13%提高至今年上半年的18%，受惠規模效應，但仍遠低於碧桂園服務約35%及雅生活約26%。保利發展上市集資額有近六成擬用於投資併購，約一成半用於開拓增值服務，及約兩成升級數字化及智能化管理系統，大部分用作業務擴展或提高效益。

碧桂園服務23.6元有支持

保利發展去年純利為3.36億元人民幣，以招股價上限計，歷史市盈率達50倍，相比碧桂園服務、雅生活市盈率59倍、35倍，估值並不吸引。過去1年已有不少物管股上市，可選擇的甚多，保利發展上市難有供求優勢。保利發展擴大業務、提高效益，有待觀察，可待上市後交出成績才作考慮。相反，碧桂園服務業務保持較快、穩定發展，股價在高位出現調整，可趁機吸納，下望20周線約23.6元料有良好支持。

[劉思明 還看今朝]