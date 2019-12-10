美心有沒有機會救？曾經有。

以大數據進行公關災難案例研究（Case Study）時，有人提出美心。作為「反修例」運動中被裝修的代表，究竟美心是否還有救？回答問題前要先搞清楚「無得救」抑或「無興趣救」是兩回事，要分析的話一般找災情最嚴重的作為案例，美心是好例子。不過以美心今天的處境不是能不能救的問題，而是已錯過最佳的拯救時機，且看看美心8月底迄今發生什麼事。

美心（即是美心食品）由伍舜德及伍沾德兩兄弟在上世紀創辦，弟弟伍沾德的長女伍淑清在8月25日《央視》播出她的訪問，首次出現在示威者的眼球，當時她的言論尚算溫和，只告誡年輕人眼光要闊不要被外部勢力蠱惑。伍淑清當時的言論尚未惹火，大眾亦未將她與美心直接扯上關係，直至開學後形勢才急轉直下。

伍淑清在9月3日她以中華基金創辦人身份，與籌備罷課的學生代表會面，表面上有商有量的會面，實質播放愛國短片兼提出嚴正警告，並強調會勒令任何罷課學生退學及辭退罷課的教職員。這刻開始，伍淑清開始為大眾認識並與美心緊扣，大眾對她的稱號除了愛國商人還有是美心太子女，關於伍淑清與美心緊扣的數據，大家可以從「伍淑清」與「美心」之間的關聯度（Correlation）看到，兩者在9月開始緊扣，密不可分。

不過，幾乎讓所有年輕人討厭伍淑清，要數她與信德（242）董事總經理何超瓊在9月10日出席聯合國人權理事會會議，發表「一小撮示威者不代表750萬港人」的言論。年輕示威者甚至發起「伍淑清及何超瓊不代表香港市民」活動。

我發現，伍淑清出席聯合國會議後每隔一段時間便會接受內地媒體訪問，最短僅相隔兩日，最長相隔22日，接受訪問的媒體包括《央視》、《中新社》、《北京日報》以及《環球時報》（偏偏沒有《新華社》），訪問內容可謂「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」，包括批評中學生腦袋單純要推國民教育、年輕人被洗腦會放棄整代年輕人等等，成功火上加油令示威者將不滿情緒發洩在美心集團旗下食肆及商舖。

數據上可以看到，伍淑清每次接受訪問均成功引起媒體廣泛報道及討論區發帖，其中伍何二人出席聯合國會議後，共35篇新聞報道及發帖，第一次引起大眾高度反應，至於11月4日在《環球時報》發表的「放棄年輕人」言論，更產生了83篇報道及發帖（見圖一），惹來大眾反彈。假如伍淑清刻意在每次民情降溫時激起年輕示威者反彈，繼而打砸搶燒，她的計算十分精準。

伍淑清在開學後不斷發表針對年輕人的言論，同時亦被認定為美心太子女，問題她在美心食品可以說完全沒有任何話事權。美心由伍舜德及伍沾德兩兄弟創辦，現時掌舵的是哥哥伍舜德的長孫伍偉國，而伍淑清則是弟弟伍沾德長女，即是伍偉國的姑姐。

美心食品現時由美心家族旗下Hong Kong Caterers及怡和旗下牛奶公司各持50%股權。Hong Kong Caterers基本上列清各股東持股，不少是上一代名人例如「澳門王」何賢、恒生銀行（011）創辦人何添、王興、大昌集團創辦人陳德泰或其後裔，以及一眾家族成員及朋友持有。

伍淑清及伍沾德家族屬於被動式持股，其中伍淑清直接持有Hong Kong Caterers 100股及透過伍沾德家族公司JECO Investment & Management Limited間接持股，合共度352股。根據該公司截至今3月31日止年度財務報表，去年每股中期息及末期息共1.3萬元，意味作為股東身份的她每年收息457.6萬元。

美心董事總經理伍偉國是否對姑姐一舉一動置若罔聞？沒有。美心在9月24日曾經發表聲明，表示伍淑清非員工亦沒有參與任何管理。可惜美心的聲明一不夠及時、二不夠堅定，三不夠力度，對示威者而言，伍淑清仍然是美心的代言人。如果想要化解災難，看過關聯度的圖後會知道，這種聲明要在9月初發出，第二是幾乎要每星期總結一次店舖的損毁程度以及向外宣示伍淑清不代表美心，每個星期最少講一次，可惜一切經已太遲。

數據上可以看到伍淑清與美心緊扣的現象（愈接近1即是兩者關聯度愈高），除了關聯度可以清晰看到，亦可以透過「伍淑清」與「美心」的新聞發帖互動模式看到，兩者的新聞發帖數量及互動率幾乎同步（見圖二及圖三）。不過最令民眾反感的是她在11月4日發表的「放棄年輕人」論，言論更令到反映新聞及資訊需求量的趨勢移動平均線（Trending Moving Average）系統出現異常（見圖四），即是短時間內有大量資訊需求，這種爆炸性的資訊需求，顯示她的「放棄年輕人」論已經在不同渠道如WhatsApp、facebook廣傳，受眾希望進一步了解相關新聞內容。

不是管理層的伍淑清被視為美心代言人，相反真正掌舵人伍偉國卻繼續保持一貫低調，明知不可為而為之，結果從「伍偉國」與「美心」的關聯度可以看到：「伍偉國，無人識你。」伍淑清不是員工不是管理層卻連累美心，若我是持有美心50%的怡和，才懶理你伍氏家族的恩怨情仇：「唔該控制返你姑姐，控制唔到最低限度話俾人知伍偉國先至係打骰。」

美心還有救？有，最低限度要將「伍淑清」與「美心」間的關聯度降低，即是完全切割，不過我無興趣講太多，因為無興趣。

李鴻彥

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