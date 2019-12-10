近年金融科技大行其道，更有助推動保險業界的發展。前財政司司長、現任保泰人壽保險（Bowtie）資深顧問曾俊華出席亞洲保險論壇時表示，市場對於保險產品仍有很大需求，認為目前大部分消費者將資金放在投資上，極少投放在保險產品，意味着市場仍有很大發展潛力。

他表示，對於虛擬保險公司而言，只能以低邊際成本建立數碼平台，是一個很大挑戰，但其優勢在於可以進入傳統保險公司無法進入的利基市場，因為虛擬保險公司不收取佣金費用，認為這將打破傳統保險業的結構，而隨著人口年齡的增長，有關情况更將對政府的財政體系產生巨大影響。

至於虛擬保險的科技應用，他認為，仍有更多可以實現的空間，相信未來科技尤其是人工智能（AI），會有高增長。

證監會主席雷添良認為，現今消費者的需求已經有所改變，期望能夠隨時隨地應用金融服務，同時期望得到公司的即時回應及服務，因此應用新科技有一定必要性。

他舉例指，目前在傳統的資產管理領域上，有公司會以機器人顧問來協助處理一些投資諮詢服務，並使用技術來進行投資分析，甚至為客戶提供定制產品。

為配合市場需求，他表示，當局現已接受經紀人使用電子簽名為客戶開設賬戶，同時允許其遠程招募海外客戶，以促進新業務實踐，但會要求經紀人遵守當局保障措施下的準則。

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