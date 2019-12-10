人民銀行公布，截至11月底，廣義貨幣（M2）餘額為196.14萬億元（人民幣，下同），按年增8.2%，增速低於預期的8.4%，亦較10月增速降低0.2個百分點，比去年同期則高0.2個百分點。狹義貨幣（M1）餘額為56.25萬億元，按年增長3.5%，增速分別比10月和上年同期高0.2及2個百分點。

11月新增人民幣貸款餘額為1.39萬億元，高過市場預期的1.2萬億元，按年多增1387萬億元。住戶部門貸款增加6831億元，其中短期貸款增加2142億元，中長期貸款增加4689億元；非金融企業及機關團體貸款增加6794億元，其中短期貸款增加1643億元，中長期貸款增加4206億元，票據融資增加624億元；非銀行業金融機構貸款增加274億元。

人行同時公布，11月社會融資規模增量為1.75萬億元，多過市場預期的1.5萬億元，比去年同期多1505億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.36萬億元，按年多增1331億元。

被視為影子銀行的委托貸款、信托貸款和未貼現的銀行承兌匯票，當月減少1061億元，比去年跌幅窄565億元。企業債券淨融資2696億元，按年少1222億元；地方政府專項債券融資淨減少1億元，按年少減331億元；非金融企業境內股票融資524億元，按年多324億元。

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