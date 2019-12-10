政府早前（4日）公布新一輪中小企紓困措施，其中證監會將豁免券商及持牌人士於2020至2021年度的牌照年費。證監會主席雷添良出席亞洲保險論壇時表示，估計證監會將損失大約1億2千萬收入，由於交易所收入低於預期，目前證監會收入已錄得減少，預計今年底會出現赤字，而明年赤字將加大。

他表示，證監會的收入主要源自三方面，包括交易所收入、投資收益及牌照收費，認為當證監會的整體收入下降時，支出水平亦受影響，因此定會加深赤字，希望只屬短暫情况。

被問及將如何紓緩財政壓力，他回應指，未來證監會在支出方面將會更加謹慎，仍要視乎市場情况，若市况正常將有利改善其財政狀况，相信現時財政仍能支撐證監會短期內的整體運作，期望市况回復正常後，交易所成交能夠上揚，從而紓緩有關財政狀况。

至於證監會上月提出將持牌虛擬資產交易平台納入監管沙盒，他表示，目前無法透露申請數目，但強調本港對虛擬資產有一定需求，平台可就其公司運作與規模等是否合乎有關要求，再作出申請考慮。

記者：溫藹紅

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