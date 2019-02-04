中電控股（0002）全資附屬公司中華電力應港府的要求，於今天將若干有關香港電力業務的資料提供予立法會經濟發展事務委員會。該集團已應有關委員會要求，以非保密方式提供中華電力2019年資本開支估算及其他資料，以協助委員會理解明年電費檢討。根據其披露，2019年度的總資本開支預算為91.36億元，按年增加8.76%。

有關披露更顯示，中華電力的資本開支中，有45.49億元用於投資發電系統、44.16億元用於輸電系統，餘額1.71億元投入在顧客與企業服務發展方面。該集團表示，擬於明年2月公布今年底止年度的財務業績以前，中華電力的2019年資本開支估算尚為未公開披露。

根據中電2018年度年報披露，該集團年內在港的資本開支達到84億元，用於輸配電網絡、發電設施及客戶服務。由於該集團在2019年度的總資本開支預算為91.36億元，因此按年增加8.76%。

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