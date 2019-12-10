【調查】交友公司：社會活動下客戶傾向選擇外國人
文章日期：2019年12月10日 16:59
交友約會公司Lunch Actually公布「2019年亞洲及香港單身人士選擇約會對象年度趨勢調查」，發現香港單身女性共有38%不接受收入低於自己的男士，較2009年的調查下跌28個百分點，最多人不接受身高比自己矮的男士，共有75%。
香港示威活動持續多月，Lunch Actually聯合創辦人及行政總裁林笑岏指出，暫時未有客人提出擇偶條件對政治取向的要求，不過已見到部分客戶提出擇偶條件時，傾向選擇外籍人士。根據公司是次調查，香港共有62%女性樂於約會外籍男性；67%男性樂於約會外籍女性。
她透露，公司女性客戶年齡大多介乎近30至逾40歲；男性年齡大多介乎逾30至逾50歲。
香港心理學會註冊輔導心理學家梁經緯指出，政治取向主要影響大專年齡層的擇偶條件，曾有學生指出會考慮是否同一政治取向，相信是了解到價值觀影響兩者關係，甚至是未來的發展。
調查於10月中至11月中，透過網上問卷訪問2800名21歲至51歲的單身人士，其中450名來自香港，佔整體訪問人數12%。
記者：蕭嘉聰
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