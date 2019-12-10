市場觀望氣氛濃厚，大市成交進一步縮減至616億元，是2019年9月27日後，成交最低的一日，當日成交為531億元；而大市全日波幅亦只有171點。

市場觀望中美貿易談判，加上今明兩日美國聯儲會議息，港股今早低開115點後，借內地11月工業生產者出廠價格(PPI)終止連續六個月按年跌幅擴大的走勢，反彈最多32點，高見26527點。午後大市反覆向下，但上下波幅降至64點。10天線(26473點)最終得而復失。

貿易股表現疲弱，申洲國際（2313）跌3.51%，收報104.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。其他貿易股方面，萬洲（0288）跌0.38%，收報7.95元；創科實業（0669）跌0.91%，收報60元；瑞聲（2018）跌0.65%，收報61.3元；舜宇（2382）跌1.71%，收報137.9元。

內房藍籌逆市向上，中海外（0688）升2.52%，收報28.45元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點。另外兩隻藍籌內房股，潤地（1109）無升跌，收報35.9元；碧桂園（2007）升0.35%，收報11.36元。

今日內房焦點是首創置業（2868），上周五獲中證監批准發H股後，今早該股公布，以每10股供5股，供股價較昨日折讓幅度達32.4%，拖累今早股價最多跌12.9%，低見2.41元，收市仍要跌11.9%，報2.44元。而昨日亦因發行H股獲批的富力（2777）則升1.3%，報13.52元。

炒大股東出售股份的樂遊（1089），早段曾升15%，創52周高見2.9元，收市升幅收窄至1.9%，報2.57元；而買入股份的創夢天地（1119）升5.7%後更倒跌1.7%收市，收報4.47元。

森美（0756）今早發盈喜，預計轉虧為盈，森美今早高開65%，報0.18元，其後升幅擴大，暫升最多1.56倍，高見0.28元，收市升96%，報0.214元。

適逢公布加電費前，政府公布新法例之下，香港電燈（2638）和中電（0002）料將興建新機組。市傳明年港燈電費加幅約5.2%，中電則加2.5%，中電收報79.2元，跌0.62%；而港燈則升1.19%，報7.64元。

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