【Uber都包】忠意保險推交通工具意外保險
文章日期：2019年12月10日 16:03
忠意保險宣布，推出交通工具人身意外保險「忠意乘」，客戶乘搭任何公共交通工具和私家車輛，包括私家車，所有出租車，例如的士、GoGoVan、Uber，以及巴士、小巴、鐵路，以至飛機及渡輪，因為交通意外需要的醫療，可獲保險提供現金賠償，跌打及針灸同樣受理。
保險每年保費為327元，家庭（個人、配偶及18歲以下子女）保費每年為799元，保障範圍包括初生嬰兒至70歲的家人。因為意外導致身故，及永久或局部傷殘，成人每個保單年度可獲50萬元保償，因意外導致醫療費用，每次意外最多賠償5000元，18歲以下孩童賠償減半，醫療費用的自負額為500元。
忠意保險表示，每日共有1290萬人次乘搭香港各類公共交通工具，包括鐵路、巴士、電車、的士及渡輪等，而超過74%的乘客每天需要在公共交通工具花逾兩小時。另一方面，每年只是香港道路交通意外就多達1.6萬宗，若果只單靠第三者責任保險，當遇上交通意外時，索償及過數程序往往需要數月至數年的時間，並需要自己先行負擔醫療及康復費用。
記者：歐陽偉昉
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