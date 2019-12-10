惠譽評級中國企業研究董事黃筱婷今日在上海舉行的中國企業債藍皮書發布會上表示，以發行人的數量衡量，中國民企違約率從2014年的0.6%攀升至今年頭11個月4.9%的歷史新高；鑒於再融資需求高企且經濟增長疲軟，預計明年民企違約率將保持在4.9%相約水平。

黃筱婷指，從違約發行人的數量和違約債券本金金額來看，民企所佔比例均超過80%，盡管民企佔發債數量和金額的比例遠低於國企。惠譽研究顯示，2014年以來，中國企業債券的違約數量一直呈上升趨勢，今年首11個月已升至51間，違約率升至1.19%。且違約債券的本金金額已經從2014年的13億元（人民幣，下同）增至今年首11個月的994億元。

造成違約情況惡化的原因，是供給側改革和去槓桿措施導致信貸收緊，地方政府對於債券違約的容忍度有所提高，以及經濟增速放緩。另外，很多民企未能在收緊的融資環境下進行再融資，激進的業務擴張導致資產負債表過度膨脹，以及公司治理薄弱，導致債務違約。

惠譽還指出，多數違約事件仍有待解決，在2014年至2019年11月之間違約的發行人中，有28%尚未進入破產程序或進行任何償付。惠譽進一步分析指出，導致處理違約進度緩慢的原因，第一是地方政府經常介入違約發行人及其債券人在重組計劃上的談判，這可能導致相關法律程序拖延數年；第二，地方政府和法院溝通常傾向於重組而非清算，以保護就業和維持社會穩定；此外，偏遠地區和欠發達地區的一些地方法院仍缺乏處理債券違約問題的經驗。

其他報道：

【有片：埋身擊】美元兌日圓有壓力

【生意淡薄】保監局：第四季內地訪客來港投保料按季微跌

【有片：選股王】紫金形成拾級向上走勢 可以分段小注吸納

【月度數據】正榮11月合約銷售額135億元

【港股午市】恒指半日跌23點 申洲跌2.9% 首創跌12% 森美升1.2倍

【兩電投資】政府：為減電廠排放 兩電將興建新機組

【納入醫保】和黃醫藥旗下抗癌藥物獲納入醫保

【有片：金匯測市王】多項技術指標顯示油價進入牛市

【專欄】政府唱衰香港經濟的迷思

【股價異動】森美發盈喜料轉虧為盈 股價曾升1.47倍

【中國數據】11月通脹高過預期 PPI降幅低過預期

【A股開市】滬深兩市下跌 上證跌5點 人行暫停逆回購

【港股開市】恒指低開115點 騰訊拖累大市 首創跌4% 樂遊升10%