美國聯儲局議息在即，加上市場觀望月中之前中美能否達成首階段貿易協議，港股跟隨美股偏軟低開，但低位有支持，成交依然疲弱。

恒指低開後最多跌139點，低見26355點回升，曾經倒升，半日收報26471點，跌23點；國指跌5點。大市半日成交338億元。

內地通脹持續升温，11月CPI按年上升4.5%，高過市場預期的4.2%，為近8年以來最高。消費股受壓，服飾股波司登（3998）繼續受壓，李寧（2331）亦捱沽，雙雙跌逾半成；藍籌申洲（2313）跌近3%。海底撈（6862）頤海（1579）跌4%、5%。美團（3690）跌逾2%。此外，醫藥、本地收租股偏軟。

資源股向好，江銅（0358）五礦（1208）紫金（2899）升2、3%。紫金剛宣布斥資13.7億加元（約70億元人民幣）收購哥倫比亞金礦項目，收購完成後將大幅增加公司黃金資源儲量將超過兩千噸，達產後將增加礦山黃金產量約兩成。

截至2019年10月底，收購項目下主要金礦項目選廠建設已完成近九成，預計2020年第一季度建成投產，由於項目成本低、服務年限長，將可以為集團帶來利潤和現金流，同時為公司分散資產及資源調配產生互補作用。

目前收購已獲對方第一大股東和董事、高管支持，未來仍有待特別股東大會審議，以及相關監管機構等通過批准完成。

股價方面，10月以來，紫金形成拾級向上走勢，早前升穿4月延伸下降軌3元，確認升浪；短線逼近3.3元阻力，或整固再上揚，可以分段小注吸納，以低收3元止蝕。

劉思明

明報資深評論員