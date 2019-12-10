一直覺得，所謂黃、藍並非本質，而是相對的概念，背後反映的是改革與穩定，而這兩種概念一直存在於我們心中，隨環境變化而有取態，每人標準不一。今日渴望改革或民主的在香港佔大多數，是因為繼續「穩定」下去的話難令人滿意，於是，大多數人撥歸為「黃絲」。

很多人指出今次運動是出於年輕一代重視價值觀，兼與中國模式有衝突，故而覆水難收。不論是孟子說的「衣食足而知榮辱」，抑或馬斯勞的需求層次金字塔，都見溫飽過後，便是價值觀彰顯之時；換言之，價值觀是建立於麵包之上，麵包一旦丟失了，甚麼價值觀也許暫時黯然失色。

經歷過大半年的社會風波，加上中美貿易戰衝擊，香港經濟疲態逐步顯現，零售業、餐飲業首當其衝，如第三季餐飲業失業率即升至6%，而現時只是開端，還會波及其他行業。當然很多年輕示威者或對經濟下滑而拍手稱快，畢竟是希望藉經濟以打擊政府，但同時間年輕一代是否估計到經濟下滑的餘震，亦值得憂慮。

例如以10月2日提堂被控暴動罪的96人為例，至少一半是學生。雖說學生好處是少了成年人包袱，可以放膽參與社會運動，但在父母蔭下成長、未知世情艱難時，也可能忽視了經濟本是社會的筋絡。借經濟衝擊政府，達至「攬炒」，是一種Brinkmanship，但幾時在爆煲之前收手，又或者有後備方案支持經濟，只留自己在岸上，讓對手沉沒，都是學問。經濟疲弱，公務員反而提着鐵飯碗不用愁。若只着眼與對方玉石俱焚，卻沒有後着，則容易把自己趕上窮途。

尤其一旦失業率急升，基層受苦，大家不得不暫時擱置價值觀，重新尋求麵包，加上抗爭疲勞，到時會不會有大批市民由黃轉藍，重返穩定，都值得思考。正如高雄產業轉型滯後，經濟增長失方向，最後選出親中的韓國瑜當市長，也印證了鐘擺效應。趁經濟疲態尚未畢現時，新任區議員如何未雨綢繆、支援失業人士，亦值得集思廣益，例如提供廉價日用品、求職指引，又或引入大笪地等。區議員主理地區事務，若只趁勢當選而沒有覆蓋到前任議員所做到的功績，包括大家常取笑的「蛇齋餅糉」（經濟疲弱時物質對基層尤其重要），四年後風勢一過也只會被趕下來。

縱使現在「藍絲」如何被新一代嘲笑，但我對他們有多少溫情與敬意，始終他們是從苦日子走過來，成長路上有過陰影，自然一生難以磨滅。單純為飯碗憂愁而追求穩定的人，到底是值得體諒的，畢竟也多虧他們，才養活了我們一代人。總覺人類歷史是接火棒的過程，馬斯勞的金字塔可放在幾代人身上而論，上一代解決了飢寒，下一代便接力處理價值觀，我們都是個整體。然而正正為了讓香港得來不易的價值觀得以傳下去，讓更多人有餘力捍衛，也得須先思考如何應付經濟這個大關。Be water，水能載舟，亦能覆舟。

賈文清

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