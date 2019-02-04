【月度數據】正榮11月合約銷售額135億元
文章日期：2019年12月10日 12:24
正榮地產（6158）公布，首十一個月合約銷售額為1165.33億元人民幣（下同），已完成全年目標1300億元的89.6%﹔十一月份的合約銷售額為135.01億元。
內房今日走勢分歧，獲中證監批准發行H股的富力（2777）僅微升0.9%，報13.46元﹔首創（2868）則公布，以供股方式發行15.14億股，H股供股價為1.87元，較前收市價折讓達32.5%，籌近27.7億元，股份今日早市要跌12.27%，暫報2.43元，曾低見2.41元。
其餘股份方面，三大藍籌中海外（0688）微升0.72%、潤地（1109）無升跌、碧桂園（2007）微升0.71%﹔大型龍頭普遍微跌，中國恒大（3333）跌2.03%、融創（1918）跌0.93%、龍湖（0960）跌0.15%、萬科（2202）跌0.17%。
中小型股方面，時代中國（1233）跌2.36%、佳兆業（1638）跌1.54%﹔中國金茂（0817）升1.46%、合景泰富（1813）升1.31%、綠城（3900）升1.12%等。
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