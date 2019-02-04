市場觀望中美貿易談判結果，大市今早低開115點，最多曾挫139點，其後內地公布11月份居民消費價格(CPI)、工業生產者出廠價格(PPI)數字，其中，PPI終止連續六個月錄得按年跌幅擴大的走勢，刺激大市一度由跌轉升最多32點，高見26527點，一度收復10天線(26477點)，恒指半日收市跌23點或0.09%，報26471點，成交金額337億元；國指跌5點或0.05%，報10402點。

吉利（0175）升1.48%，收報15.06元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.95%，收報105.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。匯控（0005）升0.35%，收報57.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點。

雖然美國總統特朗普表示與中國的貿易協議磋商順利，而農業部長亦預計，本周日不會擴大中國貨關稅範圍，但貿易股普遍下跌，萬洲（0288）無升跌，收報7.98元；申洲國際跌2.95%；創科實業（0669）跌0.25%，收報60.4元；瑞聲（2018）無升跌，收報61.7元；舜宇（2382）跌1%，收報138.9元。

首創置業（2868）今早公布，以每10股供5股，供股價較昨日折讓幅度達32.4%，拖累今早股價最多跌12.9%，低見2.41元，半日收市跌12.2%，報2.43元。而昨日亦因發行H股獲批的富力（2777）則升0.9%，報13.46元。藍籌內房股方面，潤地（1109）無升跌，收報35.9元；碧桂園（2007）升0.71%，收報11.4元；中海外（0688）升0.72%，收報27.95元。

森美（0756）今早發盈喜，預計2019年度賺不少於3億元人民幣(下同)，去年同期則虧損9750萬元。森美今早高開65%，報0.18元，其後升幅擴大，暫升最多1.47倍，高見0.27元，半日收市升124.7%，報0.245元。

新法例通過，香港電燈（2638）和中電（0002）為減低發電廠排放，料將興建新機組。中電半日收報79.5元，跌0.25%；而港燈則升0.53%，報7.59元。

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