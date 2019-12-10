外國友人來訪，多年不見，難得一聚。彼此問候近况，友人突然問我，香港的經濟數據不是很差，為什麼特區政府說香港經濟很嚴峻？反送中事件發展到現在的逆權運動，雖然打擊香港經濟，但影響範圍很局限、幅度很有限。外圍經濟只是放緩，不是進入衰退周期，來年環球經濟不會太差。而且全世界政府慣性是報喜不報憂，粉飾政績。香港特區政府卻反其道，他不理解。

老革命遇着新問題，我即時啞口無言，對不上話來，只能馬虎的回應，說事件曠日持久，政府堅持不退讓，不答應民間訴求，運動沒有終結之勢。政府要市民大眾知道，如此下去，大家都要過緊日子。政府這招，是倒迫老百姓與抗爭者割席。友人即時反應：「這樣的政府不聽民意，與民為敵，在別的地方早已給轟下台。你那猜想，也太高估政府智慧、低估民間的共識吧！」我苦笑告訴友人，整個國家領導層都在撐特區政府，林鄭的管治班子堅不可破，固若金湯。

資本家不願投資 經濟放慢主因

從資料看，香港經濟差強人意，與特首和財政司長所形容的經濟蕭條，大相逕庭。香港今年的經濟停濟不前，有環球大氣候和本地小氣候的原因。大氣候是中、美兩國經濟放慢，香港無法獨善其身。小氣候是社會動盪，影響旅遊相關行業，也影響資本家的再投資意欲，但不影響香港內需行業。如果細心閱讀第三季度本地生產總值的統計資料（報告和資料可以在政府統計處網站和香港政府一站通找到），第三季的GDP總值是較第一、二季度多，（即QoQ比是升了0.4%），但較去年第三季少（所以YoY是跌了0.5%）。今年首3個季度的GDP名義增長，較去年同期是升了2.17%；只是在調整通脹後，實質增長變成-0.65%。GDP各環節，下跌最厲害的是固定資本形成總額（Gross domestic fixed capital formation，佔GDP近20%份額），YoY跌16.3%（上季已經跌10.8%）；特別是投放在機器、設備及知識產權產品的開支，YoY下跌 26.6%（第二季已跌12.1%）。簡單說，就是資本家不願意投資（包括建築），才是香港經濟放慢的主因。

樓市不跌 港經濟不會差

如果看大家最關心的經濟寒暑表——香港樓價更有啟發。房屋是不動產，搬不走，只可以在當地買賣，最能反映一個地方的經濟環境。樓市不跌，香港經濟就不差，這是鐵律。今天一手樓價依然迭創新高、超額認購，二手樓價居高不下（成交繼續萎縮），雙辣招仍然未廢，政府賣地底價不減（仍是高地價，寧可收回不減價）。林鄭提出的八成、九成按揭安排，目的是讓年輕中產容易上樓，乖乖做樓奴，不要上街鬧事，是翻炒40多年前港督麥理浩的舊橋，而不是什麼救樓市。香港私人樓宇自2004至今供需失衡，形成剛性需求，供應不大量增加，樓價不能大跌。

然則特區政府為什麼要唱衰香港。木宰羊。請教高明，有以賜知，為盼。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]