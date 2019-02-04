關注中美貿易談判前景，港股今早低開115點或0.44%，報26378點，成交金額21億元；國指今早低開51點或0.5%，報10356點。

中生製藥（1177）升0.79%，報10.2元，是升幅最大的藍籌，不過另一藥股石藥（1093）跌0.59%，報16.92元。

中移動（0941）跌1.17%，報59.3元，是跌幅最大的藍籌。中人壽（2628）升0.75%，報20.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；騰訊（0700）跌0.89%，報333.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。

首創置業（2868）公布，以每10股供5股，供股價每H股1.87元，較昨日收市價折讓32.4%。首創開市報2.64元，跌4.69%。同樣獲批發H股的富力（2777）開市報13.3元，跌0.3%。

創夢天地（1119）與樂遊（1089）大股東郁國祥訂立諒解備忘錄，郁國祥可能會出售樂遊21.3億股股份，相當於樂遊已發行股份69.21%給創夢。早前傳聞為約14億美元（109.2億元）。樂遊公告指至今尚未就可能股份出售事項訂立正式協議，且磋商仍在進行。創夢天地開市報4.8元，升5.49%。樂遊開市報2.78元，升10.3%。

銀河娛樂（0027）在菲律賓長灘島開發綜合渡假村項目的當地企業Leisure and Resorts World Corp（LRWC），受訪問時指，該集團已經放棄在長灘島連同賭場項目的綜合渡假村計劃。銀娛發言人指，尚在了解事件中。銀娛開市跌0.58%，報51.7元，另一賭股金沙中國（1928）跌0.41%，報36.75元。

匯豐控股（0005）公布一系列高層變動，炒房負責人明年換人。匯控無升跌，報57.7元。

舜宇（2382）公布11月出貨量數據，手機鏡頭出貨量1.29億件，按年上升42.9%，首11個月數據已完成全年目標的96.3%。開市升0.5%，報141元。

貿易股個別發展，萬洲（0288）跌0.38%，報7.95元；申洲國際（2313）跌1.01%，報107.3元；創科實業（0669）跌0.83%，報60.05元；瑞聲（2018）升0.16%，報61.8元。

中石油（0857）公布，由於工作崗位調整，副董事長兼非執董張偉、執董兼總裁侯啟軍已提交辭呈，即日生效。中石油跌0.55%，報3.61元。