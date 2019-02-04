市場關注美國中國關稅會否如期加徵，雖然美國總統特朗普表示與中國的貿易協議磋商順利，而農業部長亦預計，本周日不會擴大中國貨關稅範圍，但美股仍然下跌，港股ADR跌110點或0.42%，報26383點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.92%，折合報333.11元；匯控（0005）跌0.06%，折合報57.67元；建行（0939）跌0.71%，折合報6.26元。

今日焦點股份可留意：

首創置業（2868）公布，以每10股供5股，供股價每H股1.87元，較昨日收市價折讓32.4%。留意首創及其他內房股。

創夢天地（1119）與樂遊（1089）大股東郁國祥訂立諒解備忘錄，郁國祥可能會出售樂遊21.3億股股份，相當於樂遊已發行股份69.21%給創夢。早前傳聞為約14億美元（109.2億元）。樂遊公告指至今尚未就可能股份出售事項訂立正式協議，且磋商仍在進行。

銀河娛樂（0027）在菲律賓長灘島開發綜合渡假村項目的當地企業Leisure and Resorts World Corp（LRWC），受訪問時指，該集團已經放棄在長灘島連同賭場項目的綜合渡假村計劃。銀娛發言人指，尚在了解事件中。

匯豐控股（0005）公布一系列高層變動，炒房負責人明年換人。

舜宇（2382）公布11月出貨量數據，手機鏡頭出貨量1.29億件，按年上升42.9%，首11個月數據已完成全年目標的96.3%。

中石油（0857）公布，由於工作崗位調整，副董事長兼非執董張偉、執董兼總裁侯啟軍已提交辭呈，即日生效。

其他報道：

【即批即供】首創置業：10供5 折讓32% 集資28億

【歐美戰報】關注美國會否如期於15日加稅 道指跌108點