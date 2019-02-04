臨近12月15日，市場關注中美貿易談判，以及美國會否如期加稅，美股低開28點後，只曾收窄至跌4點，其後一直向下，最多跌108點或0.39%。另一方面，中國買家據悉重返美國大豆市場，美國農業部長預計美國不太可能在12月15日實施對華新關稅。

道瓊斯工業平均指數收跌105點，跌幅0.38%，報27909點。標普500指數收跌9點，跌幅0.32%，報3135點。納斯達克綜合指數收跌34點，或0.41%，報8621點。

蘋果跌1.4%，報266.92美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低25點，而家得寶升1.05%，報216.53元，貢獻道指15點。

科技股方面，蘋果收市報266.92元，跌1.4%，谷歌母公司Alphabet收市報1342.99元，升0.26%，亞馬遜收市報1749.51元，跌0.11%，Facebook收市報201.34元，升0.14%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.24%，報406點。德國DAX指數收跌0.47%，報13105點；法國CAC 40指數跌0.6%，報5837點；英國富時100指數收跌0.08%，報7233點。