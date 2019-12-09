1980年代擔任聯儲局主席的沃爾克（Paul Volcker）逝世，終年92歲。他為民主及共和黨政府服務近30年，引領貨幣政策，並監督國家金融體系。他曾在80年代化解了失控的通脹，確立了保持聯儲局獨立的重要性。至2009年時任美國總統奧巴馬再邀他再次出山，擔任白宮經濟復蘇顧問委員會主席，並推出「沃爾克規則」（Volcker Rule），禁止金融機構自營交易，成為美國政府在金融海嘯後收緊銀行業規管的重要措施。

沃爾克於1927年生於新澤西州，攻讀於普林斯頓大學、哈佛大學和倫敦經濟學院，1952年成為紐約聯儲銀行的經濟學家，之後他歷任私營銀行及美國財政部，為1971年美國結束金本位制及布雷森林系統起關鍵作用。他在1975年起擔任紐約聯儲銀行行長，至1979年8月，時任美國總統卡特任命他為聯儲局主席，應對通脹飛漲的威脅。

1970年代初因中東戰爭爆發，油組為打擊以色列宣布石油禁運，令油價急升。至1979年，美國支持的伊朗巴列維王朝倒台，加上兩伊戰爭爆發，原油產量暴跌刺激油價暴漲。這些因素都令70年代通脹持續高企。為應對美國有史以來持續最久的惡性通脹，他擔任聯儲局主席後將聯邦基金利率最高上調至20%，令他成為歷來最不受歡迎的聯儲局主席。不過他的措施取得成功，由1979年起美國處於雙位數的通脹率，到1982年已回落至6.2%，至1983年更降至3.2%，令他同時成為史上最成功的聯儲局主席之一。