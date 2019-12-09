反修例風波持續5個多月，在上月成為主要「戰場」之一、新加坡豐樹信託旗下的又一城商場受到破壞兼持續關閉。本港著名設計師梁志天(Steve Leung)旗下的餐飲股「1957 & Co.」（8495）公告指，旗下一間位於九龍塘又一城的餐廳「安南（又一城）」將暫停業務營運，直至又一城重開為止。

集團指，基於又一城商場內多個樓層及位置需進行大型翻修及維修工程，公司留意到多份報章於12月5日報道又一城自2019年11月13日起關閉以來的重新開放時間表。集團亦已向又一城管理處查詢，並在12月6日獲回覆指商場現計劃於2020年第一季度部份或全部重新開放，在商場維持關閉期間將不會向零售租戶收取租金。

集團指將繼續監察狀況，並將適時向股東提供有關事宜的最新資料。

據1957 & Co.截至九月底的第三季業績顯示，集團99.6%的收益於本港產生，目前於本港擁有五個自家品牌，即竹、安南（含安南小館）、家上海、十里洋場、北海丼﹔以及三個特許經營或分許可品牌，即芒果樹（含副品牌芒果樹Café）、權八、Paper Moon），共經營13間餐廳。

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