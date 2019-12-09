香港零售管理協會今日公布有關社會事件對零售業影響的調查。調查於10月29日至11月22日期間進行，共訪問178間企業，受訪企業員工總數8.91萬人，49%企業為連鎖店而51%為中小企。

調查結果顯示，有97%受訪企業自6月以來錄得虧損，表示虧損達嚴重程度的有57%，程度中等的有33%。為應對虧損，企業過去數月已採取員工放無薪假，甚至是裁員或減少店舖數量等措施，預料未來半年會採取這些措施的企業更有上升趨勢。

在裁員情況方面，有30%受訪企業表示，如經營環境沒改善，或得不到適切支援，未來半年便要裁員平均一成；另外有11%受訪企業更直言，將於未來半年結束營業。

協會主席謝邱安儀指出，以調查中受影響裁員比例約2.1%計，全港27萬零售從業員為基數，則等於未來半年有約5600人失業；同樣地，全港有6.4萬張零售機構營業執照，如果以11%去粗略估計，等於有7000間企業要倒閉。

調查亦指出，超過80%受訪企業認為業主的租金紓緩不足。有近一半受訪者認為減租五成才足夠。謝邱安儀也認同，商舖業主，尤其是大型商場業主給予的支援力度未夠，例如有業主只減免全天停業曰子的租金，忽略了商戶亦會受提前休息、地鐵早收的影響，且就算是正常營業日子，也因社會情況令人流下降，因此她懇請業主們能加強提供協助。

記者：陳子凌

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