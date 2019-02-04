曾經與銀河娛樂（0027）部署合作在菲律賓長灘島開發綜合渡假村項目的當地企業Leisure and Resorts World Corp（LRWC），其署理主席Eyesbui Tanco接受當地媒體《BusinessWorld》（商業世界）訪問時指，該集團已經放棄在長灘島連同賭場項目的綜合渡假村計劃。銀娛發言人指，尚在了解事件中。

Tanco接受訪問時明言，他們不再看賭場發展，但是會保留用地，純為土地儲備，並沒有再和銀娛討論，亦不會推進賭場發展。他解釋，該集團開發過的大型渡假村，並沒有賭場在內，也做得成功，本身又非營運賭場，因此賭場部份還是交由賭場營運者運作。根據當地另一媒體《馬尼拉虎報》（Manila Standard）報道，Tanco還指出，與銀娛的合作計劃將不會繼續。根據銀娛在2017年12月的公佈，該集團將與LRWC合作發展總值逾5億美元投資的綜合渡假村項目。LRWC本身則有興趣涉足菲國的在地及網上博彩行業。根據《BusinessWorld》的報道指，LRWC是在2017年購入有關長灘島土地。

銀娛則在去年三月指，已獲當地博彩監管機構菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）批出臨時博彩牌照，但是當地政府則稱已不再進行長灘島進行賭場發展。直到上周PAGCOR主席及首席營運官Alfredo C. Lim在接受《GGRAsia》訪問時說，銀娛與LRWC可能推進建議中的長灘島賭場渡假村項目，更謂若銀娛採取若干措施說服總統，將重新考慮已經暫停的長灘島賭場牌照。

記者：陳偉燊

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