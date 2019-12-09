匯控宣布炒房負責人明年換人。

匯豐控股（0005）公布一系列高層變動，執行董事及集團風險管理總監繆思成（Marc Moses）將於今年12月31日退任，由批發市場及信貸風險管理主管郭珮瑛（Pam Kaur）在明年1月1日接任為集團風險管理總監。繆思成將留在匯控繼續協助集團行政總裁的工作，直至明年12月9日自匯控退休。

另外，負責炒房業務的安思明（Samir Assaf）將在明年3月1日退任環球銀行及資本市場行政總裁，轉任企業及金融機構業務主席。環球資本市場主管Georges Elhedery及環球銀行主管Greg Guyett將出任環球銀行及資本市場聯席主管，直接向集團行政總裁匯報，並將成為集團管理委員會成員。

集團營運總監麥廣宏（Andy Maguire）亦將於明年1月30日退任，並於2020年6月9日其六個月通知期屆滿時正式離任。繼任人莊顯揚（John Hinshaw）將於2019年12月10日加入集團，成為候任集團營運總監，麥廣宏會協助交接其現行職責，直至莊顯揚於2020年2月1日正式履任。

莊顯揚曾為惠普及慧與科技公司執行副總裁，掌管科技及營運業務，並擔任該公司的客戶總監。過去五年，他是紐約梅隆銀行董事，並出任董事會下設科技委員會主席。莊顯揚將成為集團常務總監，向集團行政總裁匯報，並為集團管理委員會成員。

匯控指進行高層變動，是為推進集團下一階段的策略。

記者：歐陽偉昉

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