恒生銀行（0011）近年致力推動創新數碼服務，當中包括今年8月推出的手機自動取籌服務（e-Ticketing）。恒生銀行數碼銀行主管鄭維章表示，該行預期今年底會將服務分行增至10家分行，並於明年擴展至全港76家分行，但未會覆蓋其他如設於地鐵站的分行；目前有8家分行可使用有關服務。

他指出，目前該行網上銀行已錄得超過220萬登記用戶，若與去年每月平均數比較，今年10月該行手機應登入次數按年增加74%，手機活躍客戶按年增加51%，明年會繼續擴展手機銀行服務。

他又表示，該行將推出一站式股票投資手機平台「投資快（InvestEx）」，客戶可於該行獨立開發的手機應用程式（APP）上進行快速的投資買賣，設定個人自選的投資組合。他強調，有關服務有別於該行的個人流動理財服務，客戶可以更快速及簡單地進行交易，同時可查閱相關的實時新聞與資訊。

恒生於本月初推出近場裝置（NFC）及二維碼（QR code）手機提款服務，覆蓋600部自動櫃員機。他指出，有關服務將客戶提款時間由原先大約40秒縮減一倍，約20秒便能完成整個提款流程。

他續指，由於僅有超過半數的自動櫃員機覆蓋NFC裝置，目前只有約35%客戶使用NFC提款，相信未來將會持續增加；至於手機開戶服務則預計在明年上半年內推出。

記者：溫藹紅

其他報道：

【調查】友邦：因病缺勤及帶病上班 導致港企每年損失77.3天生產力

【綠色產品】匯豐首推綠色存款證 3個月利率低過定期

【派定心丸】金管局余偉文︰港金融市場沒有異常活動

【看淡後市】花旗調查︰46%市民料未來一年樓價下跌