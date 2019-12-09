友邦保險（1299）公布一項健康工作環境調查，調查指香港每名僱員因病缺勤及帶病上班，導致每年平均損失77.3天生產力，連續第二年為亞太區5個受訪市場中最嚴重的地區，較平均數67.1天高出十天。每間公司每月因而損失平均估算為374萬元，按年上升25%。

調查在亞太區5個市場，包括澳洲、香港、馬來西亞、斯里蘭卡和泰國不同行業的機構及其僱員，就其健康和生活質素進行調查。友邦表示，受訪香港僱員中，有15%於調查前一星期曾經因健康理由而缺勤，調查分析僱員因病缺勤及帶病上班而損失的生產力，佔僱員平均工作時數近三成（29.6%），相等於每名僱員每年平均損失了77.3工作天。

調查發現，香港僱員普遍未能實踐健康生活模式，其中最高健康風險為食物營養，接近八成 （78.3%）受訪者表示飲食不均衡，特別是缺少進食全穀類食物、水果和蔬菜。運動及睡眠不足亦為上班一族的常見現象，約六成 （58.6%）受訪香港僱員表示每星期進行中度劇烈運動的時間少於150 分鐘。此外，每兩名僱員便有一人 （47.5%）每晚睡眠不足七小時，比率較去年的44.7%為高，同時有18.0%被訪者認為自己的睡眠質素差或很差。

與此同時，香港僱員的臨床健康指標亦有轉差的跡象。屬於肥胖的僱員比例由去年的21.4%上升至23.3%，較亞太區的13.3% 高出接近八成。超過八成 （85.0%）被訪者表示身體出現一種或多種骨骼肌肉毛病的徵狀，近一成（9.0%)僱員更因為骨骼肌肉痛楚或不適而未能上班。此外，兩成多（22.0%）受訪者報稱患有一種或以上的慢性疾病，包括高血壓、糖尿病和心臟病等。

記者：歐陽偉昉

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