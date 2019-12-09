匯豐公布在香港發行亞洲首批綠色零售存款證，供零售和商業客戶認購。由即日起至2019年12月13日，匯豐客戶可透過分行、中小企中心、網上理財及流動理財應用程式認購。該批綠色存款證的最低認購金額為1萬美元，存款期為3個月，固定票面年息率為1.71厘。

綠色存款證發行所得的款項，將根據匯豐綠色債券框架，用於為合資格業務和項目提供融資，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。合資格行業包括可再生能源、能源效益、節能建築物、可持續廢物管理、可持續土地利用、清潔運輸、可持續水資源管理及適應氣候變化等。

存款證以票面值發行，沒有溢價或折讓，不設託管服務、代收利息和到期贖回收費。現時以最低入場價1萬美元計算，在匯豐敍造3個月新資金定期，尚玉和卓越理財客戶的年利率為2厘，運籌理財客戶的年利率為1.85厘，其他客戶的年利率為1.8厘，均比綠色存款證的1.71厘為高，不過利率則高於同時期的舊資金定期的0.15厘。不過綠色存款證可以在二手市場轉讓，亦不需要以新資金購買。

記者：歐陽偉昉

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