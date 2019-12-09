中美談判漸漸逼近15日，大市今日明顯呈觀望態度，今早出現185點的上下波幅後，下午波幅更縮窄至只有74點，陰陽燭亦呈待變的「十字星」，成交金額亦較上日減少15.31%。

恒指今早高開15點，最多曾升119點，低位66點，收市競價後由升轉跌3點或0.01%，報26494點，成交金額650億元；國指跌0.87點或0.01%，報10408點。

中海外（0688）升2.02%，收報27.75元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌5.13%，收報17.02元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。中移動（0941）升1.18%，收報60元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點。

富力（2777）上周五獲中證監批准發行H股，憧憬有助緩解富力的流動性壓力，富力升6%收市，收報13.34元。其他內房股亦向上，融創（1918）亦升4.2%。另外兩隻藍籌內房，潤地（1109）升1.7%，收報35.9元；碧桂園（2007）升1.62%，收報11.32元。

市傳內地第三輪藥品集採規則，將採淘汰制，最多只有6間中標，兩隻藥股藍籌皆下跌，中生製藥（1177）跌4.71%，收報10.12元；石藥跌5.13%。

中保監放寬外資持股比例，影響友邦（1299）現有優勢，友邦半日跌0.58%，收報77.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。其對手如宏利（0945）半日則升0.6%，149.8元；太保（2601）亦升0.7%；保誠（2378）則無升跌，報135元。

中國國家石油天然氣管網集團有限公司今日正式成立。燃氣股下跌，中國燃氣（0384）收報7.98元，跌3.9%，最低曾見27.6元，跌4.9%；新奧能源（2688）跌1.4%，報80.15元，最多曾跌1.5%，報80.1元。三桶油方面，中石化（0386）現升1.1%，報4.4元；中石油（0857）升1.3%，報3.63元；中海油（0883）報11.32元，升0.17%。雖獲大行唱好，但昆侖能源（135）仍跌0.7%，報6.83元。

今早碧生源（0926）公布，以4.63億元人民幣出售北京工業地及物業，收市升幅收窄至6.1%，報0.345元，最多曾升24.6%，高見0.405元。

其他報道：

【派定心丸】金管局余偉文︰港金融市場沒有異常活動

【看淡後市】花旗調查︰46%市民料未來一年樓價下跌

【A股收市】三大指數個別發展 深證成指終止上周升勢

【有片：埋身擊】比特幣 以太幣 短期支持位成形

【有片：選股王】金茂銷售保持強勁 股價有望向上

【港股午市】恒指半日升6點 內房股上升 潤地升3.4%

【打擊假貨】美擬將亞馬遜部分海外業務列入「惡名市場」名單

【A股午市】內地三大指數反覆向下 深證成指9900點得而復失

【車企合併】東風擬減持PSA部分股權 或助後者與快意佳士拿合併

【誠哥派錢】李嘉誠基金會「應急錢」超額派發