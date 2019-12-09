內房今日走勢佳，獲中證監批准發行H股的富力（2777）今早發力，現升逾6%，暫報13.34元。

負債率一直高企在近220%水平的富力，流動性成為市場焦點，多間大行留意到中證監批准發行H股的富力，當中美銀美林上周已發報告指出，中證監在12月4日更新了富力發行新H股的審批，是今年1月反饋以來的最新進展，由於增發申請將於12月下旬到期，預料監管機構或允許富力在限期內完成增發，有助緩解富力的流動性壓力，惟最終批核日期尚存在高度不確定性。

瑞銀方面，表示留意到中證監在今年12月6日批准富力發行H股，並與公司進行溝通後獲得證實，同時中證監亦向首創置業（2868）批出發H股許可，認為反映內地對內房企融資政策轉向正面。

瑞銀又指出，富力獲批發行H股料有助減低投資者對其負債水平憂慮，影響屬正面，兼且目前估值吸引，公司管理層或採取更積極措施以釋放其應有價值，如潛在分拆物管業務。若富力配售20%股份，會令每股盈利攤薄約17%，估計負債比率會由220%降至180%。

此外，花旗認為是反映行業信貸環境已有改善，料行業信貸收緊情況最多會延續至明年首季。

同獲批H股發行的首創今早亦走高，暫報2.73元，升3.41%。

記者：方楚茵

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