恒指今早窄幅波動，消化周末中美經濟數據後，港股今早輕微高開15點，半日最多升119點，低位則跌66點，上下波幅185點，半日收市升6點或0.02%，報26504點，成交金額380億元；國指升6點或0.06%，報10413點。

受大行唱好，內房股普遍向上，其中藍籌股潤地（1109）升3.4%，收報36.5元，是升幅最大的藍籌，另外兩隻藍籌內房亦向上，碧桂園（2007）升2.69%，收報11.44元；中海外（0688）升2.21%，收報27.8元。

花旗稱，內房股反彈料將延續至明年第一季，因今年12月樓盤銷量料好於預期且最新政治局會議未提及房地產行業，釋放溫和政策基調。大型內房當中，獲批H股發行申請的富力地產（2777）升7.9%，是升幅較大的內房，其他如新城發展（1030）、融創（1918）、旭輝（0884）分別升5.6%、4.6%、3.6%；而碧桂園（2007）、恒大（3333）、合景泰富（1813），亦分別升2.6%、2.5%及2.4%。

中生製藥（1177）跌4.33%，收報10.16元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.78%，收報57.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點。

中保監放寬外資持股比例，影響友邦（1299）現有優勢，友邦半日跌0.58%，收報77.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。其對手如宏利（0945）半日則升0.6%，149.8元；太保（2601）亦升0.7%；保誠（2378）則無升跌，報135元。

新華社報道，中國國家石油天然氣管網集團有限公司今日正式成立。燃氣股下跌，中國燃氣（0384）收報28元，跌3.6%，最低曾見27.6元，跌4.9%；新奧能源（2688）跌0.6%，報80.8元，最多曾跌1.5%，報80.1元。三桶油方面，中石化（0386）現升1.8%，報4.43元；中石油（0857）升2.23%，報3.66元；中海油（0883）報11.38元，升0.7%。

今早碧生源（0926）公布，以4.63億元人民幣出售北京工業地及物業，半日升10.7%，報0.36元，最多曾升24.6%，高見0.405元。

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