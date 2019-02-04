中美貿易憧憬刺激美股、港股上周急升，今早港股只輕微高開15點或0.06%，報26513點，成交金額19億元；國指今早高開4點或0.05%，報10411點。

瑞聲（2018）升1.61%，報62.95元，是升幅最大的藍籌，太古（0019）跌0.98%，報70.45元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.45%，報78.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；建行（0939）跌0.32%，報6.27元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

中國11月出口遜預期，貿易順差數字亦低過預期，對美國出口下跌8.4%。貿易股個別發展，萬洲（0288）無升跌，報8.28元；申洲國際（2313）無升跌，報108元；創科實業（0669）升0.16%，報61.05元；瑞聲（2018）升1.61%，報62.95元；舜宇（2382）升0.94%，報140元。

中國恒大（3333）公布，議決派發年度股息每股1.419元人民幣（相當於1.578港元），以往中國恒大一直表示恒大地產回A仍在推動中，為了重組順利完成而需延後分派股息。但今次派發2018年財年全年股息，即意味住公司仍未能按計畫完成回A。開市報19.98元，升1.42%。

安踏體育（2020）發盈喜，預告今年純利將不少於45%，去年純利為41億元人民幣，主要增長來自安踏品牌及其他品牌產品銷售持續強勁增長。開市報75.8元，跌0.19%。

龍湖（0960）公布，今年首十一個月，集團累計實現合同銷售金額2227億元人民幣，同比增22.2%。開市報31.95元，無升跌。

碧生源（0926）4.63億元人民幣 售北京工業地及物業，開市報0.4元，升23%。

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