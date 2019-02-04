【開市焦點】港股ADR跌10點 留意貿易股、恒大、安踏
文章日期：2019年12月9日 08:35
11月美國新增非農就業26.6萬，創下1月以來最高增幅，加上中美貿易談判接近達成廣泛貿易協議的第一階段，美股周五向好，道瓊工業指數上升1.22%。港股ADR跌10點或0.04%，報26487點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.29%，折合報334.63元；匯控（0005）升0.5%，折合報57.73元；建行（0939）跌0.54%，折合報6.26元。
今日焦點股份可留意：
中國11月出口遜預期，貿易順差數字亦低過預期，對美國出口下跌8.4%。留意貿易股。
中國恒大（3333）公布，議決派發年度股息每股1.419元人民幣（相當於1.578港元），以往中國恒大一直表示恒大地產回A仍在推動中，為了重組順利完成而需延後分派股息。但今次派發2018年財年全年股息，即意味住公司仍未能按計畫完成回A。
安踏體育（2020）發盈喜，預告今年純利將不少於45%，去年純利為41億元人民幣，主要增長來自安踏品牌及其他品牌產品銷售持續強勁增長。
龍湖（0960）公布，今年首十一個月，集團累計實現合同銷售金額2227億元人民幣，同比增22.2%。