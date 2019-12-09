港股上周先跌後回穩，個股或行業表現突出，部分保持中線向好趨勢；金屬礦石走勢有好轉迹象，值得留意。

恒指上周初延續跌勢下試低位，曾經跌穿兩萬六關口，低見25995點回升，周五收報26498點，全周升151點或0.58%；國指升1.02%。大市日均成交708億元，低於60天平均半成多。走勢上，恒指上周險守兩萬六，仍處於8月至今的上升通道之內（圖1），中線向好趨勢未變；不過，短線於通道中下方約26100至27200點範圍，尚未擺脫偏弱走勢；目前上望50天線約26600點成首個阻力位。恒指國指於10天、20天及50天線以下，中線偏淡；趨勢寬度未有改善，恒指國指成分股高於10天線、20天線比例，近一個月於約五成以下的弱方上落（圖2）；高於50天線比例跌至兩成半多回升，但仍低於五成以下，中短線偏淡。

恒指國指寬度未改善 中線仍偏淡

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率68比32，升逾3%佔上升股份一成半；上周有3日升多跌少，每日升逾3%佔比逾一成，跌逾3%佔不足一成，市况回穩。全周計，升跌比57比43，較多股份跟上恒指國指上升。個別行業表現突出，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有近三成下跌，本地零售服務跌近3%表現最差，其次燃氣供應、能源業跌約1%，整體沒有太大沽壓。上升行業中，有一半的升幅超過1%，跑贏恒指甚至國指。科技器材升逾6%表現最強，其次新能源升近3%，工業製品、汽車及相關、家居用品、內房升約2%。科技、家品有八成股份上升，升勢全面；汽車及相關、內房亦約七成股份上升。

科技中線向好，行業有八成股份高於20天線，有近七成股份RSI高於55，上升動力偏強，而兩樣比例都是一眾行業之冠；家品、工業有六七成股份高於20天線，並有超過四成股份RSI大於55，中線向好具寬度支持。近期提到相關行業股份走勢對辦（見表），依然可看高一線，但累升不少，伺機入市。不過，並非所有上周做好的行業中線向好具支持，如新能源、汽車，各仍有超過一半股份低於20天線，僅約三成股份RSI大於55。

洛鉬短線料上試3元

除此之外，有部分行業上周表現不算突出，但行業中線轉好，如金屬及礦石、中資電力，行業有約七成股份高於20天線，有四五成股份RSI大於55，上升動力較強。其中，金礦波幅較大，可作短線進取之選。

贛鋒鋰業（1772）近1個月累升一成半，3個月累升逾九成，表現強勁。贛鋒的業務覆蓋整個鋰產業鏈，由上游鋰資源提取，生產金屬鋰、鋰電池，甚至鋰回收再用；行業受到新能源車發展影響。贛鋒的股價過去一段時間升勢，除了反映公司發展，相信也反映對新能源車看法。

洛鉬（3993）為全球第二大鈷礦生產商，鈷價受到電動車發展影響，料可受惠行業走出谷底。走勢上，洛鉬近3個月在2.45至2.75元上落，上周五向上突破兼升穿50天線，短線料可上試3元以上水平。

[劉思明 數據尋寶]