太睿國際（1010）公布，控股股東佟亮旗下的Glory Genius （耀正國際控股）正與中財資本集團商討售股1514.6萬股，約佔公司已發行股本的4.5%。

佟亮原持有近1.464億股或43.49%，如出售落實及完成，Glory Genius 持股將降至1.31億股或38.99%，中財則持有1514.6萬股。

太睿的控股股東佟亮最為市場熟知的事件，可能是與今年4月中環發生的一宗傷人案扯上關係。

在今年4月13日，中環國際金融中心二期（IFC二期）4樓平台發生持刀襲擊案，當時傳出佟姓北京商人疑因錢銀問題與生意拍檔起爭執後，遭「刀手」襲擊，雙方共12人在平台互相追打，其中 佟姓男子曾以鐵凳還擊，最終被刺傷腰部及手部，其後有本地傳媒報導指，受傷佟姓男子正是佟亮。

據公開資料，佟亮目前除了係太睿國際控股股冬，亦是德泰新能源（0559）控股股東，持股28.06%﹔他亦曾在華融國際（0993）持股。傳媒亦曾報導指其涉及的多間公司股權與知名商人紀曉波有關等。

今次遭佟亮售股的太睿國際股價自上月25日開始暴跌，當日由高位3.22元下跌32.2%至2.17元，其後一直下沉。

在本月首三個交易日（12月2-4日）連續下跌，累積再跌46.81%至僅1元水平。