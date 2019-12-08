中國恒大（3333）公布，議決派發年度股息每股1.419元人民幣（下同）（相當於1.578港元），按中國恒大的已發行股本約131.79億股計，即涉資約187億元（約208.02億港元），股息尚需經股東大會通過，預期將於明年2月26日前分派。

按集團中期年報顯示，集團主席許家印持股達101.62億股或77.41%權益，其收取股息144.2億元﹔至於許家印的「鋤DEE會」好友、華置（0127）大股東劉鑾雄、其妻兼華置執董陳凱韻（甘比）及華置在今年八月二十三日披露共同持有約11.73383億股，變相大劉等人及公司亦收息16.65億元（約18.5億港元）。

以往中國恒大一直表示恒大地產回A仍在推動中，為了重組順利完成而需延後分派股息。但今次派發2018年財年全年股息，即意味住公司仍未能按計畫完成回A。

早前已有投行預期，若然集團未能及時在明年1月前回歸A股上市，將需要以700億元回購2017年引入兩筆戰略投資時所轉讓的股份，另有一筆600億元的戰投亦需要在一年後再回購。

若未能與三輪戰略投資者達成新協議，回購勢將影響恒大現金流，亦將令恒大的負債比率再次提升。