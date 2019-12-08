財經事務及庫務局局長劉怡翔發表網誌表示，上月兩度與年輕金融專才見面，他們分別任職私募基金和對沖基金的前中後台，大家討論近月香港經濟和社會所面對的挑戰。劉怡翔希望在聆聽他們的看法後，能夠推出更到位的政策支持金融業界的發展，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

劉怡翔指，今次討論主要圍繞兩個問題，包括導致一連串社會事件的原因，以及香港克服困難並往前走的方法。總體來說，有一半人認為香港當前的情況源於政治訴求，亦有一半人認為民生問題以及社會深層次矛盾是主因之一。

劉怡翔說，討論中他有向參與者解釋政府立場。此外不少參與者指出，香港的經濟結構集中於地產及金融，應該參考紐約、倫敦等國際都市，為青年人提供更多元化的就業機會，而劉怡翔回應指，政府近年積極發展創新科技，希望協助青年人在金融科技、生物科技和人工智能等領域創業和就業。

劉怡翔認為，綜觀金融行業，一連串社會事件並沒有削弱香港作為國際金融中心的地位，政府正從多方面推出與金融服務業相關的措施，包括改善上市平台，支持資產及財富管理業務，並促進金融科技和綠色金融的發展，相信這些都會為年輕的金融專才帶來更多發展事業的機會，並確保香港作為亞洲領先金融樞紐的地位。