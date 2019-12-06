英國金融科技公司Calastone為不少共同基金提供自動化服務，今年起則將區塊鏈技術（blockchain）全面應用於其網絡。年初時公司有份輔助中港基金互認，為本港公司向內地投資者銷售北上基金提供後台科技。Calastone亞洲區執行董事陳博昱（左）表示，中港跨境基金為公司重要業務方向之一，不過他亦指出，基金互認審批速度慢，令發展速度受限。

陳博昱表示，人民幣受限制不可自由兌換，亦對基金互認現階段有一定影響，不過他續指，相信該計劃長線上會持續發展。公司現時在香港及新加坡已為大量基金及分銷商提供科技，但至今未有進軍內地國內基金網絡，陳博昱表示，內地市場發展較遲，因此反而已一早採用類似平台，將市場數字化。

公司早於數年前起研究區塊鏈技術在基金交易方面應用，而自今年全面「鏈」化後，Calastone可在基金下單後幾乎瞬時更新各方信息，此外資金在各個基金中流轉亦更為簡便。Calastone亞洲區客戶關係管理董事趙盈（右）表示，曾試過客戶需要將資金轉移至其他基金，傳統程序需要歷經提交、核對、覆核等過程，約耗時6周，但藉助Fintech僅需5分鐘。

未來發展方面，陳博昱表示，雖然亞洲市場多數國家基金市場仍以國內為主，但隨亞洲區域基金護照（Asia Region Funds Passport）等計劃的推行，相信會有更多跨國基金，亦將是公司機遇。他亦大方承認，與本地的虛擬銀行曾有交流，並認為若虛銀不僅是以存款、貸款為業，而進一步涉及財富管理，將大有可為。