今年8月起一則使用譚詠麟照片的廣告在facebook瘋狂 「洗版」，內容大多提及投資心得，其後更出現附有周星馳、李澤楷、吳孟達等名人照片的相類廣告。 facebook 昨日宣布，決定起訴本港一間廣告公司「ILikeAd Media International Ltd.」（簡稱：ILikeAd Media）及其兩名職員，指對方涉及「名人誘餌」手法，並誘騙用戶下載惡意軟件，再入侵受害人的facebook帳戶，投放欺騙性廣告。

facebook指，ILikeAd Media有時利用名人圖像，吸引用戶點擊廣告，並以偽裝手法（cloaking），將用戶重新導向至不同的入口網頁。 facebook指，通常這些偽裝手法非常複雜且組織緊密，其背後個人和組織難以被識別和追究責任，所以現時未有很多這類法律訴訟。在這種情況下，facebook已退還受害用戶所投放未經授權廣告的費用，並重新確保其帳號安全。 Facebook指，會繼續努力保護用戶及阻止此類行為。

立法會議員莫乃光指，此案與早前譚詠麟被借名義推銷虛擬貨幣一案有關。據公司註冊處資料，該公司由一個名為田日紅的遼寧人持有，中文名稱為「艾力科傳媒國際有限公司」，公司成立於2016年5月，田日紅是唯一董事，但他本人沒有被Facebook控告。在譚詠麟被冒名的事件發生後不久，公司註冊處在8月底表示，正考慮將艾力科傳媒國際有限公司的名稱從公司登記冊剔除。其後在10月11日，公司註冊處刊登憲報，指除非有反對因由提出，否則在該憲報日期後3個月，上述公司將會解散。公司註冊處引用的是《公司條例》第744條，該條例表明當局有權剔除不營運或不經營業務的公司。

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