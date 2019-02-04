據彭博引述知情人士指，賭王「四太」兒子何猷君及騰訊（0700）等投資、去年上市的創夢天地（1119），正以約14億美元（109.2億港元）作價，就收購電遊競爭對手樂遊科技控股（1089）進行排他性磋商。

報道引述知情人士稱，創夢天地正在尋求共同投資者，聯手為這筆交易融資。潛在合作伙伴包括私募基金和其他遊戲公司，而創夢天地目前正與瑞信著手準備這筆交易。

報導指，交易仍在磋商中，尚未有最終決定，交易仍存在變數。創夢天地及瑞信代表則拒絕置評，樂遊一名代表則表示無法立即回應置評的要求。

樂遊在11月29日公布，控股股東郁國祥、其全資擁有公司港新及奇新與一名獨立第三方訂立諒解備忘錄，有關向潛在買方出售該公司已發行股本中合共約21.33億股股份，相當於目前公司已發行股本約69.21%。按樂遊今日收市價2.52億元計算，該批股份市值約53.8億元。

另在上月初，外電報導包括貝恩資本（Bain Capital）、CVC Capital Partners和KKR等正亦在競購樂遊。

今次傳出被創夢收購的樂遊科技控股於2011年上市，開發了熱門遊戲《戰甲神兵》（Warframe）及Dirty Bomb等，並與Amazon Game Studios有合作。該股股價今年迄今已上漲大約16%，目前估值在78億港元（9.96億美元）左右。

創夢天地自去年上市以來股價已累計下跌逾30%，目前估值約為58億港元。該公司於上月底，向由一眾中資公司包括央企華潤集團、招商局、恒大（3333）、中銀集團等聯同本地薑信和（0083）成立的「大灣區共同家園發展基金」，發行本金總額3000萬美元（約2.34億港元）可換股債券，稱資金將用以聯動深、廣、澳三地電競資源，搭建粵港澳青年交流平台，推動大灣區電競發展。

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