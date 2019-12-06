港交所（0388）今日刊發諮詢文件，對僅售予專業投資者的債券上市制度諮詢公眾意見。其中建議包括，提高發行人最低資產淨值由1億元至10億元，增設最低發行金額1億元的規定，發行人須在上市文件明確指出目標投資者僅限於專業投資者等。公眾可於2020年2月7日前提交意見。

交易所表示，提升資產淨值要求可確保具有較豐厚資產的發行人才能將其債券上市，加設最低發行金額要求則有助於確保發行人的財務能力和往績符合資格。諮詢文件顯示，港交所亦考慮過以資產負債率、現金流等其他財務標準來決定上市資格，但最終認為難以訂立一個通用門檻，而未有作此類建議。另外交易所建議，維持現行適用於國營機構的資格豁免。

諮詢文件顯示，交易所自2011年起，以「寬鬆手法」、根據《上市規則》第37章處理僅供專業投資者交易債券上市事宜，即沒有具體披露要求，交易所審批範圍亦僅限於審視是否符合資格規定，以及有無在上市文件中載有若干聲明。交易所表示，此後第37章債券發行數量顯著增加，部分散戶亦在場外二級市場交易此類證券，而港交所在其中可作的監督十分有限，因此作出諮詢。

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